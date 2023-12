Il futuro di Dean Huijsen è incerto, almeno quello immediato, visto che il pochissimo minutaggio in prima squadra può aprire le porte a un prestito già a gennaio per la seconda parte di stagione. Il Granada ci prova, ancora di più il suo nuovo ds, Matteo Tognozzi, ex capo scouting della Juve che ha portato a Torino proprio il difensore olandese. Il club bianconero può pensare ad un prestito per permettere al classe 2005 di accumulare esperienza. Pista calda che si può scaldare ulteriormente nelle prossime settimane, riferisce calciomercato.com.