Juve, Huijsen tra Granada e Frosinone: dove può andare

12 ottimi minuti contro il, impreziositi dall’aver fermatoTroppo pochi per Dean Huijsen che è sì a tutti gli effetti un calciatore della prima squadra della Juventus, ma il campo l’ha visto poco. Per questo, decisamente più corposo il suo minutaggio con la– 810 minuti -, dove ha alternato buone prestazioni ad errori grossolani. Su questo, però,ha avvertito tutti: “I ragazzi che scendono dalla prima squadra non hanno il ritmo partita, non è facile”.Insomma, l’ascensore non sta funzionando alla perfezione e la situazione rischia di rallentare il percorso di crescita di uno dei talenti più cristallini del settore giovanile della Juventus. Inoltre, a questo va aggiunta una valutazione: rispetto agli altri 2005,è più avanti perché l’anno scorso, più o meno in questo periodo, fece il salto dall’Under 19 alla Next Gen.Un anno nel calcio professionistico e, adesso, la panchina della prima squadra. Un minutaggio basso che ha attirato l’interesse di diversi club. Tra questi c’è ildell’ex Scouting Manager Matteo. Le discussioni tra le parti, però, non sono decollate.. Le discussioni tra le parti sono in corso e la trasferta di sabato sarà l’occasione per incontrarsi di persona ed aggiornarsi. Non c’è fretta, la priorità resta studiare il progetto migliore per la crescita di Dean