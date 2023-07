Tra i giovanissimi presenti in tournée c'è anche Dean Huijsen, che ha ricevuto la visita dei genitori in questi giorni. Ecco alcune parole del difensore olandese tra un allenamento e l'altro riportate da Tuttosport: "Sono molto contento di essere qui sono molto orgoglioso e onorato perché sono in mezzo a tanti campioni. Sfrutto ogni giorno e ogni momento per imparare qualcosa".