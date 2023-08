La Juventus punta forte su Deane può spingere ancora sul suo futuro. Già legato al club bianconero con un contratto fino al 2027, firmato proprio nell'estate in corso, la Juve può blindarlo ulteriormente. Come? Allungando la scadenza di un anno. Così il classe 2005 andrebbe fino al 30 giugno 2028, avendo anche un adeguamento salariale da giocatore ormai stabilmente nel giro della Prima Squadra. Ha convinto Allegri e la dirigenza negli allenamenti e nelle amichevoli, tanto che la voglia di puntare su lui cresce giorno dopo giorno. Secondo quanto appreso da ilBianconero.com, le parti ne stanno parlando ma al momento non c'è nulla di fatto per un nuovo accordo, che potrà arrivare in futuro.