La Juventus e Huijsen potrebbero valutare una separazione, ma solo momentanea, per permettergli di poter giocare con continuità a un livello più alto della nostra Serie C. Anche per l’olandese la concorrenza in bianconero è folta (e destinata a infoltirsi con il rientro di De Sciglio, all’occorrenza impiegabile da centrale di destra) e per un difensore è più raro entrare in corsa. Così un prestito potrebbe rivelarsi la soluzione ideale, riferisce Tuttosport.