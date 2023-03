Intervistato oggi da Voetbalzone ( QUI l'integrale) ha parlato di Matthijs. Le sue parole:"Ho parlato per una ventina di minuti con De Ligt, peccato che sia andato al Bayern Monaco perché mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Il paragone con lui non mi mette troppa pressione, anzi penso che sia fantastico. Van Dijk è fortissimo nell'uno contro uno e ha un fisico straordinario. Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos. Anche se abbiamo perso la finale, è stato bellissimo giocare con l'Europeo Under 17 con la nazionale olandese. Teoricamente in nazionale potrei giocare anche per la Spagna, ma al momento non ci penso e gioco per l'Olanda. Sono nato ad Amsterdam, in Olanda la mia squadra preferita è l'Ajax".