. Nell’estate del 2021, quando c’era da scegliere il percorso post Malaga e le sirene dei top club spagnoli ed europei suonavano; il difensore goleador classe 2005 Deanaveva scelto la. Il motivo, principalmente, era continuare a crescere in un calcio come quello italiano, dove l’attenzione alla difesa è massima. A questo si aggiunga che in questa stagione il centrale olandese ha incrociato la propria strada con uno che di difesa se ne intende, quanto di calcio italiano: PaoloCome vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, le sirene dei top club europei sono tornate a suonare. Le prestazioni di Huijsen in Primavera prima e poi nei test amichevoli della Prima squadra hanno impressionato, non solo i tifosi della Juventus che l’hanno potuto osservare da vicino, in tv o all’Allianz Stadium.Il contratto è in scadenza nel 2024 e nelle passate settimane non sono mancati gli incontri tra entourage del calciatore e dirigenza bianconera. Ad ogni incontro un passo avanti, fino a scollinare e vedere la discesa che porta dritta verso il traguardo. Da entrambe le parti, infatti, l’intenzione è quella di stringersi la mano e proseguire insieme nel percorso di crescita. A stretto giro di posta ci sarà un nuovo incontro – come si dice in questi casi, “filtra ottimismo” -,