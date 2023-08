C'era anche Deannell'undici titolare dellache questa mattina è sceso in campo per un allenamento congiunto con l', l'ultimo prima dell'esordio in campionato contro l'Udinese. Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni, Massimilianoha infatti deciso di aggregare stabilmente in Prima squadra sia lui - difensore classe 2005 - sia il coetaneo Kenan, trequartista, pur con la possibilità di mandarli a giocare con lain Serie C per consentire loro di mantenere alto il minutaggio in gare ufficiali. Sostanzialmente, quindi, entrambi si alleneranno sempre con i "grandi", ma la scelta su di loro sarà poi presa di volta in volta, in base alle esigenze.