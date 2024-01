Ancora minuti con la maglia dellaper Dean. Il difensore classe 2005 di proprietà dellaè sceso in campo ieri sera nella ripresa del match contro il, poi perso dalla sua squadra per 3 a 1, raggiungendo la terza presenza dopo la prima della scorsa settimana in Serie A e la seconda nel derby di Coppa Italia con la Lazio, in cui ha causato il rigore decisivo. Difficile, anche per i giornali, commentare la prova del giovane olandese, schierato per una frazione di tempo limitata, ma sufficiente per farsi sanzionare con un cartellino giallo.