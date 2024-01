La cessione in prestito del giovane difensore olandeseallaha innescato un interessante effetto domino nel mercato difensivo della Juventus. Questa mossa ha aperto un varco nel reparto arretrato del club bianconero, che ora è sulle tracce di. Il difensore portoghese, attualmente in scadenza di contratto con il Lille a giugno, aveva precedentemente manifestato l'intenzione di unirsi all'Inter per la prossima stagione. Tuttavia, la situazione ha subito una svolta.I dirigenti della Juventus hanno intrapreso contatti con il club francese, già noto a loro per l'acquisto, durante il mercato estivo, dell'esterno statunitense Timothy Weah per 11 milioni di euro. Questo cambio di scenari suggerisce che la Juventus è ora in lizza per assicurarsi i servizi di Djaló, aggiungendo una nuova prospettiva al proprio reparto difensivo.