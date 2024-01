Accordo raggiunto! Deansi trasferirà in prestito allaper la seconda metà di stagione. A giugno poi farà rientro alla Juventus, dopo un'esperienza certamente formativa. Decisiva la volontà dl giocatore di essere allenato da Josenonostante l'accordo praticamente raggiunto con il Frosinone. Il giovane difensore quindi è atteso da una sfida di alto livello prima di fare ritorno a Torino con un bagaglio di esperienza decisamente diverso. Le cifre dell'affare sono di 700 mila euro per il prestito, da versare nelle casse della Juve, che possono diventare 500 qualora raggiungesse le 10 presenze. Accordo che però ha diviso i tifosi. In gallery le loro reazioni.