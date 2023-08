Laci prova ancora. E questa volta può farcela. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, in casa bianconera è tornato improvvisamente di moda Emil, esterno destro con caratteristiche diverse rispetto a Timothyche era già indicato come un serio obiettivo nelle scorse settimane, prima del deciso inserimento dell'che ormai sembrava aver chiuso l'operazione con lo. Ciò non è successo, motivo per cui Cristianoha trovato davanti a sè uno spazio per tentare un sorpasso all'ultima curva.Il club ligure appena retrocesso, da parte sua, ha le idee chiare: per il giovane svedese servono, una cifra a cui finora la Dea si è solo avvicinata proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. La Juve è intenzionata a provarci seriamente, con una formula ancora da definire, ma prima vuole cedere a titolo temporaneo Matiase Samuel, che interessano rispettivamente a Salernitana e Bologna. Holm, informato delle avances della Vecchia Signora, ha chiesto ai suoi agenti di approfondire la questione quanto prima. E ora la trattativa può entrare davvero nel vivo...