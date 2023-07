Il mercato è sempre il centro delle attenzioni dei dirigenti bianconeri, che ora stanno lavorando anche sul fronte acquisti, contrariamente rispetto a quanto dichiarato da Cristiano Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione. I nomi che più di tutti stanno tenendo banco sono quelli di, entrambi finiti in cima alla lista delle preferenze della dirigenza della Continassa.- Andiamo per ordine di reparto, con il terzino dello Spezia che fa gola a Massimiliano Allegri, il quale sta spingendo da tempo per farlo sbarcare all'ombra della Mole. In quest'ottica potrebbeil baby difensore, Dan. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il centrale della Next Gen piace al club spezzino e potrebbe essere inserito come eventuale contropartita in questa operazione. I contatti con il club ligure sono avviati da tempo e questa potrebbe essere la settimana della svolta per arrivare alla fumata bianca.- Discorso analgo per l'ex centrocampista del Milan, che sembra ormai prossimo a lasciare il Barcellona. C'è però un ostacolo da superare ed è rappresentato dalla richiesta dei Blaugrana, che vorrebbero solo soldi cash. D'altro canto, la Juve spera di ottenerlo con la formula del prestito e con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligatorio solo a determinate condizioni che Kessie dovrà raggiungere con la maglia della Juve. Anche in questa circostanza le due società sono in costante contatto eper chiudere del tutto questa trattativa.