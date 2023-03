Come racconta Gazzetta, la Juve si gode la crescita dei giovani, in rosa e in giro per l'Europa. Di questi, una parte sarà utile anche per finanziare il mercato estivo. Dall’inseguimento a Davide Frattesi del Sassuolo - obiettivo sempre più caldo (c’è la concorrenza della Roma) - al restyling delle fasce con Emil(Spezia) e(Monza) in cima ai pensieri.