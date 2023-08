Ci si muove per, ancora. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Atalanta era in trattative con l'obiettivo di prendere l'esterno. Tuttavia, nonostante il lungo interesse da parte dei bergamaschi, l'affare non si è ancora concretizzato. Questo dettaglio potrebbe essere un fattore chiave che spiana la strada per la Juventus, che non vuole lasciarsi sfuggire il giocatore svedese.La Juventus sta valutando diverse opzioni per il suo reparto difensivo e il nome di Holm sembra essere ancora uno dei più caldi. Se la squadra bianconera decidesse di cedere uno tra Iling-Junior e Soulè per farli giocare, potrebbe tornare ad esaminare la possibilità di assicurarsi i servigi del terzino. Questo rappresenta una scelta ponderata e potenzialmente strategica, considerando la prospettiva di un giovane talento che potrebbe contribuire alla difesa della squadra. Nella stagione passata, Emil ha dimostrato il suo valore come titolare nello Spezia. Tuttavia, a causa di problemi fisici come la pubalgia e un ulteriore infortunio all'inguine, il giocatore ha dovuto affrontare momenti dolorosi. E di inattività. In particolare, ha dovuto saltare 15 delle ultime 16 partite della scorsa Serie A, incluso lo spareggio salvezza contro il Verona.