Come riferito dal The Athletic e riportato da Gazzetta,è il preferito di Erik ten Hag per ricoprire il ruolo di centravanti dei Red Devils nella prossima stagione, considerate anche le difficoltà nell’arrivare all’obiettivo di mercato numero uno, ovvero Harry Kane del Tottenham. Anche grazie ai cinque gol segnati in due partite di nazionale a marzo, il nome di Hojlund è finito all’attenzione di tutta Europa.