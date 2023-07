In casa Juve si sta attendendo con ansia l’arrivo ufficiale di Cristiano Giuntoli, in modo tale da poter iniziare ad operare sul mercato. Le situazioni da perfezionare sono molte e tra queste reggono principalmente quelle legate al futuro di Chiesa e Vlahovic, entrambi in attesa di conoscere il loro destino. I bianconeri però sembrano avere le idee chiare, perché in caso di partenza del serbo l’obiettivo dichiarato è il talento dell’Atalanta Rasmus Hojlund. Stando a quanto riportato da Libero, infatti, i bianconeri punterebbero tutto sull’attaccante norvegese se DV9 decidesse di fare le valigie.