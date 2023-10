Il Tottenham non ha cambiato idea su Højbjerg, lo ritiene un centrocampista di livello internazionale e con una valutazione da circa 40 milioni. Allo stato attuale, riferisce calciomercato.com, non ci sono aperture a una cessione in prestito ovvero l’unica via percorribile dalla Juventus. Ma il contatto avuto tra la dirigenza della Vecchia Signora i suoi nuovi agenti nei gironi scorsi è una conferma di come Giuntoli sia vigile e pronto a cogliere un’eventuale occasione.