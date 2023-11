Pierre-Emilee Kalvin: sono i due nomi intorno ai quali di recente si sono concentrate le principali voci di mercato relative alla, che a gennaio dovrà necessariamente intervenire per rinforzare almeno il centrocampo dopo i casi che hanno interessato Paule Nicolò. Due profili diversi, quelli del danese e dell'inglese, entrambi nei pensieri di Cristianoe Giovannidurante il blitz delle scorse ore a Londra, dove si è aperto un primo dialogo con i rappresentanti di vari club di Premier League per potenziali trattative future.- Stando ai colleghi di Calciomercato.com, ad oggi è Phillips ad avere, tra i due, maggiori possibilità di vestire la maglia bianconera. Hojbjerg, infatti, è tornato titolare al, che quindi sembra meno propenso a cederlo a gennaio, mentre l'inglese continua a non trovare spazio al, dove Pep Guardiola, pur avendo una grande considerazione di lui, finisce sempre per puntare su altri talenti della sua ricca rosa; l'esperto classe 1995, inoltre, potrebbe partire in prestito con obbligo (o diritto) di riscatto, una formula gradita alla Juve che in questa fase preferirebbe evitare investimenti a titolo definitivo. Al momento, comunque, sono in corso diverse valutazioni, anche di natura tecnica, sulle effettive necessità della squadra di Massimiliano, pertanto non è escluso che nelle prossime settimane lo scenario possa cambiare radicalmente.