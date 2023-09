Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus attende l’evolversi della situazione Pogba, ma già sonda il mercato per gennaio, nel caso il francese fosse squalificato per doping. La pista che intriga di più è quella che porta a Pierre-Emile, centrocampista danese del Tottenham. Classe 1995, con l’arrivo in panchina di Postecoglou ha giocato appena79’ nelle prime 6 giornate di Premier, dopo essere stato molto vicino all’Atletico in estate.