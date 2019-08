E se alla fine fosse Higuain a decidere la sfida tra Juventus e Napoli? Dopo aver rifiutato la cessione, l’attaccante argentino è pronto a vivere il culmine della sua nuova esperienza juventina.



I PRECENDENTI - Come riporta Il Corriere dello Sport, l’ultimo confronto tra Higuain ed i partenopei terminato con la vittoria degli azzurri riaprì la corsa al titolo 2017/18 prontamente richiusa, appena una settimana dopo, dal suo goal del 2-3 all’Inter. Ora è tempo di un nuovo incrocio e quando il Pipita vede Napoli, il Pipita segna. Ben cinque goal in sei incontri, il primo messo a segno alla prima occasione utile, il 29 ottobre del 2016. Resta a secco nel match di ritorno ma piazza ben tre goal nella doppia semifinale di Coppa Italia che proietta la Juve alla finalissima di Roma. Nella seconda stagione in bianconero, il bomber da un altro dispiacere ai suoi vecchi tifosi mettendo a segno (nonostante una mano fasciata) lo 0-1 con il quale la Juve supera il Napoli al San Paolo.



NUOVAMENTE JUVE - Rientrato dal prestito al Chelsea, Gonzalo è rimasto a lungo con le valigie in mano. Nemmeno l’arrivo sulla panchina bianconera del mentore Sarri è stato garanzia di permanenza. Corteggiato a lungo dalla Roma, l’argentino non ha mai aperto al trasferimento cercando con forza una nuova esperienza alla Juve. Questo inizio di stagione sta dando ragione alle convinzioni dell’attaccante che ha giocato da titolare nella prima uscita stagionale a Parma dimostrando un buon feeling con Cristiano Ronaldo. Pur non avendo trovato la via del goal, Higuain attende fremente il Napoli pronto a sbloccarsi in questa sua nuova avventura in bianconero.