La Juventus ha deciso: Gonzalo Higuain non sarà il futuro dei bianconeri e si lavorerà alla sua cessione. Ma il presente passa dai piedi del Pipita, pedina imprescindibile per le ambizioni della Vecchia Signora nel finale di stagione: Higuain è l'unico centravanti di ruolo in rosa, servono i suoi gol e il suo lavoro in favore di Ronaldo per il rush in campionato e puntare la rimonta Champions sul Lione. Maurizio Sarri lo sa e per questo si è mosso in prima persona per rimettere l'argentino al meglio della forma. Un patto tra i due, gli ultimi mesi al massimo. Poi? Spazio al mercato, dove tuttavia sorge un problema: il Pipita guadagna troppo e non vuole rinunciare al grosso della fetta. Come si fa? Nel frattempo, i contatti con il River proseguono.