Tra le tante grane ancora da risolvere in casa Juve c’è quella legata alla situazione Mario Mandzukic. Come riporta il Corriere dello Sport, il gigante croato è sembrato quello più lontano dal nuovo progetto bianconero guidato da Maurizio Sarri ma, al di la di ribaltoni dell’ultimo minuto, l’attaccante rimarrà alla Juve almeno fino a gennaio. A nulla è valsa la corte del PSG a far cambiare idea al giocatore che lascerebbe la Juve solo per il Bayern Monaco. Durante l’estate la situazione di Mandzukic si è legata a doppio filo a quella di Higuain. L’attaccante argentino sembrava quello in predicato di partire, invece il feeling con Sarri ed un ottimo precampionato gli hanno schiuso le porte alla formazione titolare. Ieri la Juve ha dato il via alla commercializzazione della maglietta n.21 chiudendo di fatto il caso. La Juve punta su Higuain.