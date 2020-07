Sfida al passato. Si può riassumere così lo scontro tra Higuain e il Milan, che andrà in scena stasera alle 21.45 a San Siro. Orfana di Dybala fuori per squalifica, la Juventus farà affidamento al Pipita, che quando vede il rosso tra una striscia e l’altra di nero della maglia del Diavolo, diventa un toro scatenato da gol. Ecco la statistica dell’attaccante argentino evidenziata dal club bianconero: “Gonzalo Higuaín ha segnato sei gol in 11 sfide contro il Milan in Serie A, ma quattro di queste reti sono arrivate nelle prime quattro gare contro i rossoneri”.