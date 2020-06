Più forte di prima. Higuain pregusta il ritorno in campo. E il gol. Non necessariamente correlate da un destino già scritto, di sicuro unite da tanti indizi che fanno una prova. Come racconta Gazzetta.it, il Pipita fa sempre grande show quando deve recuperare da un problema fisico. Era capitato nel dicembre 2017, pochi giorni prima del suo ritorno al San Paolo, ma in maglia bianconera: frattura alla mano sinistra in uno scontro con Marchisio. Si operò a Torino e il venerdì era in campo per la sfida scudetto: gol decisivo. Capitò anche con il Milan, alla fine del 2018, nella gara contro l'Olympiakos; al Real, nel febbraio 2010, vittima Espanyol.