Gonzalo Higuain può tornare a Madrid. Non al Real, bensì all’Atletico. Come scrive Don Balon, infatti, Simeone sta pensando al Pipita per sostituire Diego Costa. Berta, ds dei Colchoneros, è pronto a offrire 25 milioni di euro alla Juventus per il 32enne argentino. La situazione di Higuain alla Juventus è dettata dalla data di scadenza sul contratto, fissata al 2021: per questo, per non perderlo a zero tra un anno, sarà interessante ascoltare offerte prima della scadenza.