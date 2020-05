Gonzalo Higuain può tornare a Madrid. Non al Real, bensì all’Atletico. Come scrive Don Balon, infatti, Simeone sta pensando al Pipita per sostituire Diego Costa. Berta, ds dei Colchoneros, è pronto a offrire 25 milioni di euro alla Juventus per il 32enne argentino. L'altra soluzione è un affare alla Tevez, ma non con il Boca Juniors bensì con il River Plate, che vorrebbe riportare il Pipita a casa, ma che per farlo dovrà trovare un accordo che coinvolga contropartite giovani da offrire alla Juventus.