Stando a quanto riporta Sportmediaset, la Fiorentina farà un tentativo per portare Gonzalo Higuain nel capoluogo toscano. Il Pipita è stato pubblicamente emarginato, per bocca di Pirlo, dalla Juventus, che deve risolvere la questione contrattuale e la grana minusvalenza. Il club di Rocco Commisso vorrebbe provare il grande colpo, conscio dell’alto ingaggio percepito dall’argentino (7,5 milioni di euro), per questo starebbe pensando di chiedere ai bianconeri di dividere l’ingaggio fino a fine stagione.