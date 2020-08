Come racconta Calciomercato.com, la Juve considera Higuain fuori dal progetto tecnico e vuole a tutti i costi liberarsi del suo pesantissimo ingaggio. Un ingaggio che a bilancio in questo esercizio pesa per 18 milioni di euro lordi (7,5 per la nuova stagione, più il residuo di 1,5 della stagione 2019-20, in base all’accordo Covid che prevedeva la restituzione di 2,5 mensilità sulle 4 alle quali i giocatori avevano rinunciato durante il lockdown). In sostanza, se Higuain rinunciasse al suo ingaggio, la Juve potrebbe anche svincolarlo, compensando la minusvalenza che si verrebbe a creare con una mancata uscita alla voce stipendi. Il problema è che, ad oggi, il giocatore non ne vuole sapere.