Gonzalo Higuain non ne vuole sapere di lasciare la Juve, nonostante Pirlo gli abbia detto chiaro e tondo di non essere nei suoi piani per la prossima stagione. L'argentino ha un anno di contratto a 7,5 milioni di euro a stagione ma il club bianconero gli deve ancora circa 1,5 milioni derivati dall'accordo di marzo sul taglio degli stipendi a causa del coronavirus.Secondo Il Corriere dello Sport, l'argentino sta puntando ancora i piedi e non è convinto di lasciare sul piatto i soldi che gli restano da guadagnare senza considerare che in caso di rescissione la Juve metterebbe a bilancio una minusvalenza da 18 milioni di euro.