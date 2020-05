La Juventus è pronta ad accogliere anche l'ultimo giocatore rimasto ancora all'estero. Con il rientro di Adrien Rabiot, manca solo Gonzalo Higuain all'appello. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'argentino partirà stasera con un volo privato da Buenos Aires. Il rientro previsto è tra domani e sabato, in base percorso di volo. Higuain, partito per assistere la madre malata di tumore, dovrà sostenere 14 giorni di isolamento, come tutti i giocatori rientrati dall'estero, e sarà l'ultimo ad aggregarsi al gruppo che - dal 18 maggio - tornerà ad allenarsi collettivamente.