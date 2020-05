Secondo quanto riporta Sportmediaset, anche Gonzalo Higuain si sta apprestando al ritorno in Italia. Dopo le polemiche delle scorse settimane, che hanno fatto intuire una situazione non troppo pacifica tra giocatore e società, ecco la risposta del Pipita, che oggi dovrebbe imbarcarsi e domani fare ritorno a Torino. Il centravanti è l'ultimo dei giocatori che sono partiti all'estero da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus: al suo rientro, come tutti, dovrà osservare 14 giorni di ulteriore isolamento.