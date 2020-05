2









Gonzalo Higuain non torna in Italia. Almeno per ora. L'attaccante argentino, scrive Tuttosport, ha avuto giorni di permesso supplementari per stare vicino alla madre malata di cancro e la Juve non ha ancora richiamato ufficialmente il calciatore alla base, così come gli altri calciatori che erano all'estero, rientrati di loro spontanea volontà in vista della possibile ripresa degli allenamenti il 18 giugno. La mancanza di certezze sulla ripresa degli allenamenti di gruppo e quelli individuali, oltre alle precarie condizioni di salute della madre, stanno convincendo l'argentino a posticipare sempre più il suo ritorno a Torino. Quando ci sarà dovrà sostenere 14 giorni di quarantena prima di tornare in gruppo.



RABIOT - Anche Rabiot non è ancora rientrato. E il suo caso indispettisce di più rispetto a quello dell'attaccante argentino. La scelta di restare nella sua casa in Costa Azzurra non aiuta a pensare con serenità alla sua permanenza alla Juventus nella prossima stagione, scrive La Gazzetta dello Sport. I due non sono considerati casi aperti perché, appunto, non c'è una data di convocazione ufficiale per i calciatori all'estero. Il fatto che però restino solo loro due fuori da Torino fa riflettere, anche alla Continassa.