Juve-Higuain, addio a un passo. La ricerca di un nuovo numero 9 da parte del club bianconero è un segnale chiaro per il Pipita, che dopo una stagione iniziata bene con il mentore Maurizio Sarri in panchina, ma nella quale alla lunga ha perso il posto da titolare, ora sembra veramente arrivato il momento dei saluti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale proprio gli interessamenti per i vari Kane, Icardi e Gabriel Jesus stanno costringendo l'argentino a cercare una nuova sistemazione per la prossima stagione.