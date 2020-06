Un campionato da finire, poi la decisione sul suo futuro. La Juventus e Gonzalo Higuain hanno deciso di rimandare la scelta finale sul possibile addio. Il club bianconero, secondo Sky Sport, sarebbe disponibile ad andare incontro all'attaccante e trovare un'intesa con il Pipita per risolvere il contratto e agevolarne in questo modo il ritorno in Argentina anche se, economicamente, non sarebbe la pista più vantaggiosa.