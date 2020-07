Escluso dai giochi a pochi minuti dalla partita contro la Lazio, Gonzalo Higuain non partirà titolare, anche se contro la Lazio ha il gol facile. Stando a quanto riporta Opta, i biancocelesti sono la vittima preferita in Serie A del Pipita: 12 gol in 10 partite per l'attaccante della Juventus. Il giocatore argentino ha trovato la rete nell’ultima gara contro il Sassuolo e potrebbe segnare per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2018 con la maglia del Milan.