Ormai è chiaro, la Juventus ha deciso di puntare su un nuovo attaccante per le future stagioni, mettendo sul mercato Gonzalo Higuain. Stando a quanto riporta Tuttosport, l’unica squadra ad essersi fatti avanti per l’argentino sarebbe il River Plate, che però non sarebbe in grado di soddisfare le richieste bianconere, ovvero 18 milioni per non registrare minusvalenze, né di sobbarcare il suo oneroso ingaggio. La chiave – si legge – sarebbe quella di inserire nella trattativa Jorge Carrascal, trequartista colombiano classe ’98 del River.