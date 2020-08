Futuro deciso per Higuain: non fa più parte dei piani della Juventus, e tra le tante chiamate che Pirlo ha fatto per comunicare il taglio agli esuberi, forse ha composto anche il numero del Pipita. I bianconeri sono da tempo alla ricerca del nuovo numero 9, dando per assodata la separazione dall’argentino a fine stagione. Che pesa ancora, e tanto, in termine di conti. Come riporta Tuttosport, Higuain è iscritto a bilancio per 18 milioni di euro, mentre nell’ultimo anno di contratto dovrà percepire ancora 14 milioni lordi.