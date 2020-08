Il futuro di Higuain è deciso, manca solo la modalità per farlo avverare. Il Pipita è stato messo fuori dal progetto bianconero per bocca dello stesso Pirlo, una scelta condivisa da tempo con la dirigenza. Ciclo finito, età e ingaggio molto elevato, queste le motivazioni che spingeranno il club a tagliare il Pipita. Stando a quanto riporta Tuttosport, l’attaccante argentino ha ricevuto qualche timida proposta dalla Premier League, sponda West Ham e Newcastle, ma senza frutti. La Juve aspetta altre offerte e spera di non dovergli riconoscere una buonuscita.