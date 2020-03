Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus al termine del campionato. In attesa di capire il futuro della Serie A, la società valuta quello dell'argentino che nonostante l'arrivo del suo mentore Sarri non è riuscito a imporsi diventando una riserva. Secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero pronti a trovargli una sistemazione, anche se l'attaccante vorrebbe restare un altro anno prima di andare in Argentina o in Mls. Una soluzione che accontenterebbe entrambe le parti potrebbe essere un gentleman agreement con spalmatura dell'ingaggio e poi l'addio.