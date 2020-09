1









È una storia su cui la parola fine incombe da tempo. Si è trascinata strada facendo, ma adesso non resta che scrivere il capitolo conclusivo, per chiudere il libro e posarlo sullo scaffale. Con dolcezza, perché Higuain ha regalato gioie alla piazza bianconera, ma il suo tempo alla Juventus è scaduto, come annunciato da Pirlo in conferenza stampa. Come riporta il Corriere dello Sport, il fratello-agente Nicolas è a Torino per trattare ad oltranza, fino ad arrivare all'attesa fumata bianca. LA TRATTATIVA - Questo perché Higuain non vuole rinunciare ad un centesimo di quello che gli spetta, ovvero 9 milioni netti, 7,5 di stipendio (contratto fino al 2021) e la quota congelata in seguito all’accordo sugli stipendi durante il lockdown. Dal canto suo, la Juventus vorrebbe ridurre la spesa al minimo, rassegnatasi all’idea di registrare una quasi certa minusvalenza dato che il Pipita, al 30 giugno 2020, pesava ancora per 18,2 milioni di euro. In tutto questo l’argentino si è convinto sulla prossima meta, la chiamata di David Beckham è stata decisiva per invogliarlo ad accettare la meta MLS, all’Inter Miami dove riabbraccerà l’ex Matuidi. I contatti di questi giorni tra l’entourage di Higuian e la Juve sono stati proficui, porterebbero ad un risparmio di circa due milioni di euro (4-5 al lordo), anche se i bianconeri sperano di strappare qualcosa in più. Ma è già molto considerando il background della trattativa, che si avvia verso la fine.