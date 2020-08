1











Diversi club di MLS e il River Plate sono interessatissimi a Gonzalo Higuain. L'attaccante della Juventus non vuole lasciare il club bianconero per un altro club europeo. Lo riporta la Repubblica di Firenze che sottolinea come la Fiorentina non sia un'opzione. Intanto, ​Gonzalo ha già incaricato il fratello e agente Nicolas di trovare la proposta più vantaggiosa e contemporaneamente trattare la risoluzione del contratto con la Juve. La società preferirebbe cedere il cartellino del Pipita per non fare minusvalenza, l'argentino piace in Premier League ma c'è un problema: una vera e propria offerta per Higuain non è mai arrivata.