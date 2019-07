di LB

Romelu Lukaku è un attaccante che alla Juve piace da tempo. I bianconeri lo seguono da quando giocava all'Everton, lo hanno sempre osservato con grande attenzione e ora che Fabio Paratici ha riattivato i contatti con l'agente del calciatore Federico Pastorello c'è la possibilità di imbastire l'affare con il Manchester United che però chiede in cambio Paulo Dybala. L'Inter, raccontano le cronache di mercato, resta in pole. Ma quella della Juventus non è solo una manovra di disturbo. I bianconeri sono interessati davvero Lukaku.



NON E' DA SARRI - Per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, tuttavia, Lukaku non sembra un attaccante da Juve. O meglio non sembra un attaccante per questa Juve che ha messo da parte Max Allegri per puntare su Maurizio Sarri. A bocce ferme, resta difficile pensare come Lukaku possa adattarsi al gioco del tecnico toscano. Certo, il belga sarebbe una sponda ideale per Cristiano Ronaldo che ha dà il suo meglio con una spalla tutta per sé al centro dell'attacco. Funzionava così con Benzema al Real e con Mandzukic la scorsa stagione. Adesso, però, sulla panchina bianconera non c'è più Max Allegri ma, appunto Sarri. NO ALLO SCAMBIO - Anche il possibile scambio con Paulo Dybala lascia giustamente perplessi tanti tifosi bianconeri. L'argentino potrebbe adattarsi perfettamente allo stile di gioco di Maurizio Sarri che lo vede "falso nueve oppure trequartista". Lui sì, potrebbe essere la chiave per portare a Torino lo spettacolo che il 'Maestro' toscano aveva offerto a Napoli. Da qualsiasi parte la si guardi, insomma, il nome di Lukaku non sembra quello adatto alla Juve che oltre tutto deve anche fare due calcoli. Lukaku costa il doppio di Gonzalo Higuain e guadagna oltre 11 milioni netti contro i 7,5 percepiti dall'argentino. Alla Juve sono sicuri che Lukaku sia tanto meglio di Higuain?



