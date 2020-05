C'è un dubbio sul ritorno di Gonzalo Higuain. No, non si tratta della volontà dell'argentino che quasi certamente tornerà alla base nei prossimi giorni. Come scrive Il Corriere dello Sport, "il Pipita risponderà presente, tornerà a Torino e osserverà 14 giorni di isolamento prima di tornare ad allenarsi in sul campo. Sarri ha bisogno di lui e un punto interrogativo riguarda anche la sua condizione fisica in vista di una possibile ripresa", si legge sul quotidiano.