L’asse di mercato tra Juventus e Wolverhampton potrebbe infittirsi non solo in entrata, ma anche in uscita. Ai bianconeri interessa Raul Jimenez, mentre stando a quanto riporta il Daily Express, i Wolves avrebbe messo nel mirino Gonzalo Higuain. Un’operazione a doppio binario, Italia-Inghilterra, che la tifoseria inglese ha già bocciato in partenza. Come riporta As, i fan del Wolverhampton si sono schierati sui social contro l’acquisto del Pipita, criticandolo apertamente per il suo rendimento degli ultimi tempi, definendolo un 'attaccante finito’, e al contempo sostengono che non sarebbe in grado di rimpiazzare l’attaccante messicano.