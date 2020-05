Tra i nove giocatori della Juventus sparsi in giro per il mondo che dovranno rientrare in Italia per ricominciare a lavorare, l'unica incognita è quella legata a. Il Pipita vuole rimanere in Argentina ma rispettando il contratto con la Juventus fino al 2021, il club invece sta provando a trovargli una sistemazione perché ormai fuori dal progetto. Secondo Sky Sport, la soluzione potrebbe essere quella di cercare un accordo per terminare in anticipo il rapporto: probabile l'addio alla fine di questa stagione.