Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri sono legati da un rapporto profondo che va oltre il rettangolo verde. L'attaccante argentino e il tecnico sono in ottimi rapporti anche fuori dal campo e come riporta Tuttosport in questi giorni hanno avuto diversi colloqui durante i quali l'attaccante argentino ha promesso al suo allenatore massimo impegno da qui alla fine della stagione. Il rapporto tra Sarri e il Pipita è schietto e onesto. Il patto è quello di dare sempre tutto, per il futuro si vedrà.



SCENARI - Al termine della stagione l'argentino dovrà decidere il da farsi. Il River lo riporterebbe volentieri a casa ma anche il DC United sarebbe un po' come casa sua visto che lì c'è il fratello Federico. Negli States anche i Los Angeles Galaxy sono interessati al suo acquisto ma nessuna di queste squadre potrà garantire i 18 milioni per il cartellino richiesti dalla Juve e i 7,5 di stipendio per il calciatore. Insomma, se sul campo non ci saranno problemi, sul mercato è ancora tutto da decidere.