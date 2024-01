Dopo essere stato vicino alla Juve, Jordan Henderson si è trasferito all'Ajax interrompendo dopo soli pochi mesi l'avventura in Arabia Saudita. Come riferisce Tuttosport, la volontà dell’ex capitano del Liverpool c’era, le condizioni economiche anche: Giuntoli e Manna non avrebbero disdegnato l’operazione per rinforzare la mediana orfana di Pogba e Fagioli, ma alla fine ha prevalso il timore di Allegri di andare ad intaccare gli equilibri su cui poggiano le meraviglie finora affrescate da questo gruppo, in testa alla classifica a dispetto di ogni pronostico.