La Juventus prosegue nella sua ricerca di un centrocampista per rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Diversi nomi sono stati accostati alla squadra nelle ultime settimane, e l'ultimo in ordine di tempo è, classe '90, ex Liverpool e attualmente in forza all'Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Dopo appena sei mesi dall'inizio della sua avventura nel Medio Oriente, Henderson sembra desideroso di fare ritorno in Europa, esplorando le possibilità disponibili.Il giocatore è stato proposto non solo alla Juventus, ma anche ad altri club, nella speranza di trovare la soluzione ideale per lasciare l'Arabia Saudita. A Torino, si stanno valutando attentamente le caratteristiche del profilo di Henderson.Resta da vedere come evolveranno le trattative e se il trasferimento si concretizzerà nei prossimi mesi.