Sabato 21 settembre, alle 18:00 contro l’Hellas Verona, si riaccendono le luci dell’Allianz Stadium per la seconda volta in stagione, dopo l’incredibile vittoria con il Napoli all’esordio casalingo.



Terminata la fase di vendita riservata Juventus Member, scatta alle 10 del 12 settembre la vendita libera. Non perdete la possibilità di trascorrere un sabato pomeriggio all'Allianz Stadium con la famiglia, grazie alla promozione Donne e Under 26!



CANALI DI VENDITA:



il sito web Sport.ticketone.it ;

le ricevitorie abilitate;

il call Center Ticketone 892.101.